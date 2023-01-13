التحقيق في مصرع وإصابة 6 أشخاص على متن مركب صيد بالبحر الأحمر

تباشر الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر اليوم الجمعة التحقيقات في مصرع وإصابة 6 أشخاص على متن مركب صيد بمنطقة برانيس جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث تبين من التحقيقات مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين إثر انفجار داخل المركب وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وانتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع وإصابة 6 أشخاص جنوب البحر الأحمر

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث انفجار داخل مركب صيد بمنطقة برانيس جنوب البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة وتبين مصرع شخصين هما عمرو محمد محمود 45 سنة، ومحمود محمد اسماعيل 44 سنة، من محافظة دمياط وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة.

التحقيقات في انفجار بمركب صيد

وتبين من التحقيقات الأولية أن الصيادين كانوا في رحلة صيد جنوب البحر الأحمر وحدث انفجار بغرفة التحكم بالفريون مما أدى إلى مصرع وإصابة 6 صيادين جميعهم من عزبة البرج بمحافظة دمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي تباشر التحقيقات في الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث سيارة

وفي سياق آخر تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحادث سيارة نقل بطريق الشلاتين جنوب البحر الأحمر وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الشلاتين المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.