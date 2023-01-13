إصابة عاطل بجرح نافذ بالبطن في مشاجرة بالجيزة

أصيب عاطل بجرح نافذ بالبطن، في مشاجرة مع آخر لوجود خلافات بينهما، ونُقل المصاب في حالة سيئة إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى العميد علي عبدالرحمن، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، بإصابة عاطل، 30 سنة، بجرح نافذ في البطن.

مشاجرة بسبب مشادة كلامية

ونقل إلى مستشفى أم المصريين في حالة حرجة بسبب مشادة كلامية مع آخر، لوجود خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض «مطواة» وفرّ هاربًا.

القبض على المتهم

وألقي القبض عليه بعد ساعات من ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أمام الرائد أحمد الأبيض معاون قسم الجيزة، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينه وبين المجني عليه، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.