عاطل يهشم رأس شاب حتى الموت بسبب خلافات في عين شمس

أنهى عاطل، حياة شاب بمنطقة عين شمس في الساعات الأولي من صباح اليوم، بعدة ضربات على رأسه بواسطة آلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة بمسرح الحادث تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بمقتل شاب

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بمقتل شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «حسام.خ. ح»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بتهشم في الرأس.

التحريات

وكشفت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعى حسام محمد صابر، وأضافت التحريات بأن يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة تجددت يوم الواقعة، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني ولم يتركه إلا جثة هامدة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.