انهيار حائط وسقف منزل في حريق بسبب ماس كهربائي بالمنيا

انهار حائط وسقف غرفة إثر نشوب حريق هائل داخل منزل بقرية السلحدار التابعة لمركز العدوة بأقصى شمال غربي محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.

حريق هائل داخل منزل في العدوة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن نشوب حريق بالطابق الثالث بمنزل محمد رشدي عبد الجواد، بقرية السلحدار التابعة للوحدة المحلية ببني عامر، بمركز العدوة أقصي شمال غربي محافظة المنيا.

انهيار سقف وحائط المنزل

بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تم إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات، حيث أفادت التحريات الأولية أن المنزل مكون من 3 طوابق، ومقام من الطوب الأحمر علي مساحة 125 متر مربع، وتسبب الحريق في انهيار سقف غرفة الطابق الثالث وسقوطها علي سقف الطابق الثاني، مما أدي لانهيار حائط.

تم عمل كردون أمني وفصل المرافق، وإزالة الحائط المنهار لكونه يمثل خطورة علي المنازل المجاورة، كما تم إخلاء المنزل من السكان ونقلهم للإقامة لدى أقاربهم حفاظا علي حياتهم، وتم إخطار لجنة المنشات الآيلة للسقوط لإعداد تقرير بحالة المنزل والمنازل الملاصقة، لحماية قاطنيها، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.