إصابة شخصين في حريق بمزرعة دواجن ببني سويف

أصيب اثنان بحالة اختناق إثر حريق في مزرعة للدواجن بقرية بني سليمان الشرقية شرق النيل بمركز بني سويف، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي.

بلاغ بنشوب حريق في مزرعة دواجن ببني سويف

تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في مزرعة دواجن، الذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ والسيطرة على الحريق ومنع إمتداده، وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل المصابين لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع إمتداده، بينما أصيب اثنان بحالة اختناق وجرى نقلهما إلى المستشفى

إصابة اثنين في الحريق

وأسفر الحريق عن إصابة اثنان، جرى نقلهما بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن مصابا الحريق هما «سيدة قرني حسن»، 70 سنة، مقيمة بني سليمان بمركز بني سويف، مصابة بحالة اختناق، ومي محمد صابر، 26 سنة، مصابة بحالة اختناق، مقيمة بني سليمان شرق النيل بمركز بني سويف، وجرى نقلهما لتلقي العلاج والاسعاف الأولية بمستشفى بني سويف الجامعي.