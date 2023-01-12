إصابة طالب في حريق محل أحذية بالمنيا

أصيب طالب بكلية التربية الرياضية إثر نشوب حريق هائل داخل محل لبيع الأحذية في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، بسبب حدوث ماس كهربائي.

حريق هائل بمحل أحذية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة سمالوط، تتضمن نشوب حريق هائل بمحل لبيع الأحذية بشارع سعد زغلول بجوار مسجد أبو رجب بالمعصرة شرق.

إصابة طالب بكلية التربية الرياضية

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين أن الحريق اندلع بمحل أحذية ملك صموئيل سيف بشري، بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن إصابة محمد حجاج 25 عاما، طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، ومقيم بمدينة سمالوط، وأصيب بالاختناق، وتم نقله للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحلات المجاورة بمساعدة الأهالي، وقد تسبب الحريق في احتراق محتويات محل الأحذية بالكامل وتلف بعض اللافتات بالمحلات المجاورة، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.