مصرع شاب وإصابة آخرين في تصادم 3 دراجات نارية على «زراعي» بني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخران، إثر وقوع حادث تصادم 3 دراجات نارية، على أحد الطرق الفرعية دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، وتم إيداع جثة المتوفى بالمشرحة، فيما نُقل المصابان إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بتصادم 3 دراجات نارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم 3 دراجات نارية على الطريق الفرعي «عزبة داوود ـ أبشنا»، دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شاب في نهاية العقد الثالث من العمر، وإصابة اثنين آخرين، وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلوا إلى المستشفى الجامعي، وتم التوجيه بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وإيداع جثة المتوفى داخل المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

3 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث

وانتقلت إلى موقع الحادث 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداع جثة المتوفى داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

بيانات المتوفى ومصابي الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي، مجدي سعيد عزيز، 29 عامًا، جثة هامدة، وجرى إيداع جثته داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

فيما أستقبل قسم الاستقبال والطوارئ، عبد الحميد محمد رفاعي، 24 عامًا، طالب كلية تمريض، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيد عبد الحميد سيد 30 عامًا، سائق، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.