اجتماع حكومي قريب لتحديد أعداد الحجاج المصريين لهذا العام

كشف مصدرمسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أنّ اللجنة الوزارية العليا للحج والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوعين المقبلين؛ لمناقشة الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أنّ الاجتماع سيناقش تحديد أعداد الحجاج المصريين هذا الموسم بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال الحجاج بكامل الطاقة الاستيعابية التي كانت قبل جائحة كورونا.

3 جهات منظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيناقش أيضًا تقسيم أعداد تأشيرات الحج التي ستنظمها مصر بين الـ3 جهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج وهي وزارات الداخلية التي تنظم حج القرعة والسياحة التى تنظم الحج السياحى والتضامن التى تنظم حج الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أنّ كل برامج الحج التي تنفذها الجهات الـ3 ستتم عبر البوابة المصرية للحج.

وأشار المصدر إلى أنّ حصة مصر من تأشيرات الحج خلال فترة ما قبل جائحة كورونا كانت تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة، كان يتم تقسيمها على الجهات المنظمة للحج حيث كانت تبلغ حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج نحو 36 ألف تأشيرة، فيما كانت حصة حج القرعة تبلغ نحو 22 ألف تأشيرة وحج الجمعيات الأهلية 12 ألف تأشيرة.

الإجراءات التنفيذية لموسم الحج

وأوضح المصدر، أنّه فور إقرار الحكومة لآليات الحج ستبدأ الوزارات المنظمة لرحلات الحج وخصوصًا وزارتي الداخلية والتضامن في الإجراءات التنفيذية للموسم من حجز أماكن اقامة الحجاج بكل من مكة والمدينة فضلا عن مخيمات منى وعرفات، فيما ستبدأ شركات السياحة المنظمة للحج السياحي بعد ذلك إنهاء تلك الإجراءات، لافتا إلى أنّ من المتوقع فتح باب التقدم لحج القرعة والجمعيات الأهلية والسياحة، خلال شهر رجب المقبل.

يشار إلى أنّ اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشهر الماضي، قررت إلغاء الحج على نفقة الدولة هذا العام.