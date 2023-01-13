تفاصيل كشف جريمة مندوب توصيل أطلق النار على نفسه مدعيا سرقته بالإكراه

شهدت محافظة القليوبية واقعة غريبة من نوعها، حيث لجأ مندوب توصيل طلبات إلى إطلاق النار على نفسه وادعاء تعرضه للسطو المسلح من قبل عصابة مجهولة بهدف الاستيلاء على البضائع المكلف بتوصيلها إلى عملاء الشركة.

لم تتوقف أجهزة الأمن عند بلاغ المتهم، لتكشف تحرياتها خديعة المتهم مقررة التحفظ عليه داخل المستشفى وأخطرت النيابة بالواقعة وقررت الأخيرة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خديعة موظف ورصاصة في الذراع

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية أعطى المتهم «ك.ط»، 33 عامًا، السيارة المحملة بالضائع ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه إلى صديقه وطلب منه توصيلها إلى مكان سكنه في القاهرة، ثم توقف المتهم بأحد الطرق في الخانكة وأطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش على ذراعه الأيسر فتسبب في إصابته البالغة قبل أن ينقله المارة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فرد خرطوش كشف حيلة الموظف

المتهم قال في محضر الشرطة إن عصابة كانت تستقل سيارة لا تحمل لوحات معدنية قطعت الطريق أمامه واستولت على سيارة الشركة التي يعمل فيها وعندما بدأ في مقاومة المتهمين أطلقوا عيارا ناريا تجاهه، تسبب في إصابته.

بمراجعة الكاميرات لم تتوصل المباحث إلى أي شيء يؤكد مزاعم المتهم فتم إعادة استجوابه فلم يرشد عن أي ملامح للمتهمين وظل يكرر روايته السابقة لكن تحريات المباحث أثبتت كذبه وبتضييق الخناق عليه بعد العثور على فرد خرطوش بالقرب من مكان الحادث تبين أنه خاص بالموظف وأنه استخدمه في إطلاق الرصاص على نفسه وتخلص منه قبل أن ينتبه المارة إليه.

قانوني يشرح عقوبة البلاغ الكاذب

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض أن المتهم قد يتعرض لعقوبتين هي الاختلاس والبلاغ الكاذب لافتا إلى أن قانون العقوبات لم يغفل عن تطبيق العقوبة على كل من تسول له نفسه أن يقوم بالبلاغ الكاذب واتهام أي شخص بغرض الإضرار به أو إزعاج السلطات، ووفقًا للمادة 303: «يعاقب بالحبس ستة أشهر كحد أدنى، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 15 ألف جنيه».