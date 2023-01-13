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قناة القاهرة الإخبارية تكشف أبرز معالم المدينة الذكية الجديدة في الأردن

كتب:

شريف سليمان
09:54 ص | الجمعة 13 يناير 2023
آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية

آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية

قدمت آية السيد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من العاصمة الأردنية عمان، قراءة في أبرز عناوين الصحف الأردنية، صباح اليوم الجمعة.

وقالت «السيد»، خلال ظهورها في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن الصحف الأردنية اليوم ركزت بشكل كبير على المدينة الذكية الجديدة في الأردن.

وأضافت، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اجتمع مع الحكومة، للحديث عن ملامح المدينة الجديدة، موضحة بعض التفاصيل عنها.

وتابعت: «هذه المدينة تبعد عن وسط العاصمة عمان بنحو 40 كيلومترا، وعن محافظة الزرقاء 31 كيلومترا، ويعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة جزءا من أراضي البادية الأردنية».

وأردفت: «تقع المدينة على طريقين دوليين يربطان بين الأردن والمملكة العربية السعودية، والعراق، ما يعني أنه سيكون هناك رافدا استثماريا في هذه المدينة، وستبدأ أولى خطوات إنشاء هذه المدينة في 2025، على أن ينتهي في 2033».

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