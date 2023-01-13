مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت: الصحف اللبنانية تبرز الاتفاق المصري السعودي

قدم أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، قراءة في أبرز عناوين الصحف اللبنانية، صباح اليوم الجمعة.

عناوين الصحف اللبنانية

وقال سنجاب خلال ظهوره في برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن عناوين اليوم سيطر عليها الشأن السياسي بشكل كبير، وتحديدا ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأضاف أن العناوين استعرضت الملف ولكن من وجهة النظر المصرية بعد اللقاء الذي جمع بين وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، يوم أمس الخميس.

انتخاب رئيس لبناني

وتابع أن عناوين الصحف تمحورت حول اتفاق مصر والسعودية، من خلال الاجتماع الذي تم عقده، على ضرورة ملء الفراغ، وانتخاب رئيس لبناني.

وأشار إلى أن المعركة الحقيقية في لبنان حاليا هي انتخاب رئيس جديد لسد الفراغ الموجود منذ 31 أكتوبر الماضي، موضحا أن ما يعطل انتخاب رئيس جديد هو الخلافات والمناكفات بين القوى السياسية التي تجعلها غير قادرة على انتخاب رئيس.