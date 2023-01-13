صحفية أمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: أزمة الوثائق السرية فرصة ذهبية للجمهوريين

أكدت الدكتورة مرح البقاعي الباحثة الأمريكية ورئيس تحرير موقع البيت الأبيض بالعربي، أن اعتذار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب أزمة الوثائق السرية المسربة سيكون متأخرًا الآن.

وزير العدل الأمريكي أمر بفتح التحقيق في الملف بشكل عاجل

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع فضائية «القاهرة الإخبارية» أن هناك أمر خرج من وزير العدل الأمريكي، بفتح التحقيق في ملف الوثائق السرية بشكل عاجل حتى لا تٌحسب عليه أنه يتحيز لحساب بايدن الذي عينه.

واعتبرت مرح البقاعي أن هذه الفرصة تعتبر ذهبية للجمهوريين لرد الكيل بنفس المكيال الذي تعاملوا به مع الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتًا انهم سبق وفتشوا منزل ترامب وغرفة ابنه وخزانة ملابس زوجته.

الأمر بيد الفضاء ولا أحد فوق القانون في أمريكا بما فيهم الرئيس

وعلقت على طلب ترامب بتفتيش منزل بايدن وتفتيش البيت الأبيض لافتة انه تم تعيين محقق رسمي لهذا الأمر مشيرة أن الأمر الأن بيد القضاء والذي بيده اصدار أوامر تفتيش نافذة مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية وأن القانون هو سيد الأحكام بما فيهم الرئيس نفسه.