اعترافات المتهم بدهس سيدة في مدنية نصر: «مش مسامح نفسي»

«مكنش قصدي أدوسها بالموتوسيكل، أنا أتفاجئت بيها ولقيتها قدامي وملحقتش أفاديها»، هكذا اعترف المتهم «عامل ديليفري» بدهس إحدى السيدات في منطقة مدينة نصر، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

تفاصيل الواقعة

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «كنت راكب الموتوسيكل ورايح أوصل طلب في مدينة نصر، وهي كانت بتعدي الطريق وفجأة ظهرت قدامي الست وخطبتها وملحقتش أخد قرار تاني، وهربت على طول عشان كنت خايف».

وأوضح المتهم أثناء جلسة التحقيق أنه لم يكن يعرف أنها توفيت «كنت فاكرها لسه عايشة وإنها اتصابت بس، وأنا من ساعتها وأعصابي سايبة ومش مسامح نفسي».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الخميس القبض على المتهم بدهس سيدة «ربة منزل» التي وصلت إلى إحدى المستشفيات بمدينة نصر مصابة بنزيف في المخ وكسر في القدم وجرح قطعي في الوجه، وأدت تلك الإصابات إلى مصرعهاـ واتضح من خلال التحريات أن المتهم لا يحمل رخصة قيادة.

وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت وجهت إليه تهمة القتل الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة التي ينتظرها المتهم بقتل سيدة بالخطأ، يقول المحامي بالنقص أشرف ناجي، إنه سيطبق عليه المادة رقم 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».