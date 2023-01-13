مصرع طالبة في حادث سير أثناء عبور الطريق بالهرم

لقيت طالبة مصرعها أثناء عبورها الطريق بمنزل الدائري اتجاه المريوطية، تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب إخطارا من المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم يفيد فيه تلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بمنزل الدائري، وبانتقال قوات الشرطة تبين أنه أثناء سير سيارة تابعة لشركة المياه والصرف الصحي يقودها سائق 40 سنة، اصطدم بطالبة 19 سنة أثناء عبورها الطريق بمنزل الدائري اتجاه المريوطية ولقيت مصرعها في الحال.

القبض على السائق

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وألقي القبض على السائق وبمواجهته أمام العميد مصطفى طه مأمور قسم الهرم اعترف بارتكابه الحادث دون قصد تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.