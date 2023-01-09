رئيس «الخدمات الطبية» بالكهرباء: إنشاء عيادات بالمحافظات لرعاية أسر العاملين (حوار)

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء، وعميد المعهد القومي للكبد سابقاً، إنه يوجد عدد من المستشفيات تابعة للهيئات والوزارات تم تطويرها وتأهيل مقدمي الخدمة عن طريق دورات تدريبية للأطباء والتمريض؛ للوصول إلى أحدث ما توصل إليه العلم ضمانا لتقديم خدمه طبية متميزة للعاملين بقطاع الكهرباء.

وأضاف سليم، خلال حواره لـ«الوطن»، أن شركة الخدمات افتتحت عددًا من مجمع العيادات الطبية التخصصية في عدد من المحافظات مزود بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية لجميع التخصصات لتوفير الوقت والمجهود على المريض

وأوضح «سليم»، أنّ الشركة ستقوم بتنظيم قوافل طبية مجانية ستجوب قطاعات الشركة على مستوى الجمهورية ومن المقرر أن تضم القافلة الواحدة تخصصات طبية متعددة ويتم فيها الاستعانة بأطباء ذوي كفاءة عالية وخبرة ويتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على العاملين بقطاع الكهرباء وأسرهم بمشاركة بعض المستشفيات الكبرى.. وإليكم نص الحوار..

- ما تقييمك لتجربة تحويل الخدمة الطبية بشركة الكهرباء إلى شركة خدمات طبية؟

شركة الخدمات الطبية ليست هي الشركة الوحيدة التابعة للشركات القابضة، إذ توجد شركة خدمات طبية بالطيران المدني، وشركة خدمات طبية بالسكة الحديد، ويوجد مستشفى المقاولون العرب.

واتخذت وزارة الكهرباء الخطوة نفسها؛ لتطوير الخدمة الطبية للعاملين فيها، وبدأت الشركه في أول يوليو 2020 ومن أهدافها تقديم خدمة طبية متميزة وعادلة، لذا قامت الشركة بتوحيد كل التعاقدات مع المستشفيات الخارجية، والمعامل ومراكز العلاج الطبيعي، فأصبح من حق العامل في صعيد مصر أن يتلقى خدمة متوفرة بمستشفيات الدرجة الأولى، وقمنا بعمل عقود احترافيه تعود بعائد مالي مع الجهات المتعاقدة معها من خلال نسب تعجيل الدفع والخصم المكتسب على إجمالي التعامل خلال السنة.

- هل أهلت الشركة الكوادر الطبية لتقديم خدمة متميزة للمرضى؟

طورت الشركة مقدمي الخدمة عن طريق دورات تدريبية للأطباء والتمريض؛ للوصول إلى أحدث ما توصل إليه العلم ضمانا لتقديم خدمة متميزة، من خلال عيادات الرعاية الأولية، بالاشتراك مع المركز القومي للتدريب في العباسية التابع لوزارة الصحة، وكذلك معهد التدريب الخاص وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى دراسة الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية؛ لإظهار نقاط الضعف والقوة، فكان من أولوياتها الاهتمام بمرضى الصعيد بإنشاء عيادات تخصصية في أسيوط والمنيا، تشمل جميع الخدمات الطبية كالأسنان والعيون والرمد والأنف والأذن أي جميع التخصصات.

- هل تم تطوير المستشفيات والعيادات التخصصية بالشركة؟

بدأت الشركة في وضع خطة تطوير للعيادات الطبية ومستشفى السد العالي بأسوان وسيتم افتتاح العيادات التخصصية بمنطقة روكسي خلال هذا الشهر، وجارٍ الانتهاء من اللمسات الأخيرة؛ لتطوير مستشفى الكهرباء في القاهرة والإسماعيلية، وتم الانتهاء من عمل المجسات الأرضية والرسومات الأولية؛ لإنشاء مستشفى للخدمات الطبية في طلخا.

وتم تخصيص قطعه أرض لإنشاء مستشفى في مدينة أسيوط؛ لإنشاء سلسلة من العيادات التخصصية والمستشفيات للعاملين بالكهرباء ومشاركة الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وسيلحق بكل مستشفى مدرسة للتمريض على غرار ما تم إنشاؤه بمعهد «القمة» للتمريض بنظام 5 سنوات بالسواح.

وجرى الاتفاق مع رئيس شركة شرق الدلتا للإنتاج على زيادة عدد السراير في مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية إلى 60 سريرا، وإنشاء 3 غرف عمليات على مستوى عالٍ إضافة إلى 8 سراير عناية مركزة مع استحداث قسم جديد لعلاج مرضى الأورام ونقل مكان العيادات الخارجية من البدروم بعد توسعة مساحة المستشفى من 500 متر إلى ألف متر مربع بعد موافقه محافظة الإسماعيلية، بما يتواكب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة؛ للحصول على الكود المصري الجديد، والموافقة على استكمال أعمال التحديث طبقا للكود المصري للإنشاءات لتلاشي أي أضرار

- هل ستستمر الشركة في إنشاء العيادات بجميع المناطق التابعة لقطاع الكهرباء؟

سيتم استمرار إنشاء العيادات التخصصيه بكل محافظة لا تحتوي على مستشفيات لتوفير الخدمة التخصصية في العيادات الأولية، وجارٍ إنشاء عيادات تخصصية في مدينة دمنهور، وإنشاء عيادات للقلب تخصصية، وسيتم تطويرها في جميع التخصصات.

وافتتحنا مؤخرا ضمن خطة الشركة لتقديم خدمات صحية وطبية متميزة يتمتع بها العاملين وأسرهم وأصحاب المعاشات من مختلف شركات الكهرباء «مصر الوسطى للتوزيع - منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء - الوجه القبلي للإنتاج»، وجميع المناطق المجاورة لقطاع المنيا مجمع العيادات الطبية التخصصية المزود بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية لجميع التخصصات، ويضم 11 غرفة مختلفة عيادات القلب والباطنة والأنف والاذن والأسنان والعيون والجلدية والعظام، وبه أحدث وحدة للأشعة التلفزيونية.

وافتتاح أول صيدلية للعاملين بصعيد مصر بمنطقة صحاري أسوان لخدمة العاملين وأسرهم بشركات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومصر العليا للتوزيع ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الخدمة ما يقرب من 10 آلاف مستفيد، ما يساهم فى تخفيف الأعباء عليهم.

- ما نوع العمليات التي أجرتها الشركة لأول مرة داخل مستشفى ألماظة؟

- نجح فريق القلب المحترف والمميز بمستشفى الكهرباء ألماظة بأجراء عمليه قلب مفتوح عاجلة وطارئة لمريضة لاستخراج جلطة كبيرة الحجم من القلب مع تغير الصمام الميترالي هذا بالاضافة الي نجاح إجراء أول حاله إيڤار " تركيب دعامه لتمدد شريان الأورطي بالقسطره"

وإجراءأول حالتين بنجاح بالمستشفى لإستئصال الغضروف بالتبخير مع إستخدام تقنية التردد الحرارى على جذور الأعصاب و على الغضروف القطني وإجراء حقن بنهايه القناة العصبية خارج الأم الجافية تحت جهاز الأشعة داخل غرفه العمليات واستخدم الطاقم الطبي أحدث الأجهزة فى مجال علاج الآلام بالتردد الحرارى و التبخير .

وقام فريق من امهر الاطباء الاستشاريين بإجراء أول عمليتين قلب مفتوح بنجاح" تغيير شرايين – تغيير صمام بالقلب" داخل مستشفى ألماظة وهي خدمة طبية مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل المستشفى لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء والمعاشات و أسرهم و جموع المواطنين

- هل تقوم الشركة باستقدام أجهزة حديثة لعلاج المرضى؟

نسعى دائما لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وجموع المواطنين بأستقدامنا أحدث الأجهزة فى قسم الميكروبيولوجى بمستشفى ألماظة لعمل مزارع الدم وجميع أنواع المزارع الأخرى والحساسية وهي أجهزة تعمل و تدار عن طريق الكمبيوتر بالكامل وتساعد على سرعة إظهار النتيجة بدقة عالية وبالتالى علاج المريض بالمضاد الحيوى المناسب في أسرع وقت.

وهذه الأجهزة أحدثت طفرة في علاج المرضى من حيث اختصار زمن المزارع فبعد ان كانت نتيجة مزرعة الدم ممكن ان تظهر بعد 10 أيام تم اختصار الزمن الى 48 ساعة، ما سيساعد على سرعة التشخيص ومن ثم سرعة علاج المرضى مع الدقة في اعطاء المضادات الحيوية وعدم الإسراف فيها.

ما الإجراءات التي اتخذتها خلال اكتشافك مخالفات وتجاوزات بقسم المطبخ التابع للمستشفى؟

أقوم بشكل دائم بعمل جولات مفاجئة لجميع القطاعات التابعة للشركة خاصة قسم المطبخ باالمستشفي لاتابع سير العمل وادق التفاصيل الخاصة بالعمل حفاظا علي صحة مايقدم للمرضي وخلال تفقدي للمطبخ مؤخرا اكتشف بعض التجاوزات والتلاعب في بنود بعض الاطعمة وعلي الفور قمت بأحالة جميع المسئولين عن ذلك الي التحقيق وتوقيع عقوبات صارمة عليهم لانه لا تهاون مع أي مقصر أو متجاوز أو مهمل.

وسأكرر جولاتي المفاجئة علي جميع الاقسام سواء اثناء الليل او النهار لمنع ايه تجاوزات ومن يرتكبها سيعاقب عليها مهما كانت صغيرة وانه لا يوجد احد فوق القانون واللوائح ومن تسول له نفسه ارتكاب اي تجاوزات سنكون له بالمرصاد.

- لماذا أنشأت الشركة معهد القمة للتمريض؟

هو معهد فني للتمريض بنظام الخمس سنوات يهدف إلى مواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهله داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبية وخارجها ويتم التخرج منه تمريض مؤهل علميا وأخلاقيا على أعلى مستوى وهو معتمد من وزارة الصحة، ووزارة التربية و التعليم ويصدر شهادة معتمدة، وهو مجهز على أعلى مستوى من حيث الفصول الدراسية والمعامل التمريضية ومعامل الحاسب الألي.

- أعلنت الشركة تنظيم قوافل طبية مجانية تجوب قطاعات الشركة للكشف عن العاملين بالقطاع.. متى ستبدأ الشركة في تنظيم القوافل؟

ستقوم الشركة بتنظيم عددٍ من القوافل الطبية المجانية التي ستجوب قطاعات الشركة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي 2023، ومن المقرر أن تضم القافلة الواحدة تخصصات طبية متعددة، بمشاركة بعض المستشفيات الكبرى المتعاقد معها من خلال شركة الخدمات الطبية، وستكون القافلة الأولى بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة يوم الأربعاء 11 من شهر يناير الجاري 2023، وهذه القوافل هي البداية فقط وتم تحديد تلك المناطق نظرًا لأنها تفتقر الى الخدمة الطبية الجيدة وسيتم إلحاق مناطق أخرى تباعا.