الكهرباء: بدء عمل القوافل الطبية لخدمة العاملين على مستوى الجمهورية اليوم

أصدر الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، التابعة للشركة القابضة للكهرباء، عميد معهد الكبد الأسبق، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة غادة أحمد ماهر، رئيس قطاع الجيزة الطبي، لإدارة القوافل الطبية الخاصة بالشركة، والتي تبدأ عملها من اليوم، وستجوب قطاعات الشركة على مستوى الجمهورية.

دعم القافلة مع عمل إحصائيات

وقال «سليم» في تصريحات صحفية، إن مهمة اللجنة إدارة القوافل الطبية بشركة الخدمات الطبية، والتواجد والإشراف على القافلة الطبية، إضافة إلى التنسيق مع المستشفيات المتعاقد مع شركة الخدمات الطبية، للاشتراك ودعم القافلة مع عمل إحصائيات للقوافل الطبية، وإرسال نتائج الإحصائيات في مدة أقصاها أسبوع من انتهاء القافلة الطبية، للدكتور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وكذلك بيان بالمعوقات والحلول والتوصيات لتجويد أداء القوافل الطبية.

وتابعت الشركة شكوى أحد العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة كهرباء الإسكندرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص رفض الإدارة الطبية صرف أحد أنواع الأنسولين، لافتا إلى أنه بمتابعتها تبين أن نوع الأنسولين مستحدث، وجرى كتابته بواسطة طبيب خارجى غير تابع لقطاع الكهرباء، ما أدى إلى شراء المريض علبة على نفقته الخاصة.

مقابلة الشاكى وعرضه على استشارى السكر بالقطاع

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى مقابلة الدكتورة رئيس قطاع الإسكندرية الطبي، مع الشاكي، وعرضه على استشارى السكر بالقطاع، والاطلاع على تاريخه المرضي، وجرى الاتفاق على المتابعة والتحليل بعد أسبوع، لتقييم الحالة، وفي حالة الاستجابة للعلاج الجديد سيصرف له.