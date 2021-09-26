فحص 830 مواطنا في قافة طبية ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» بقنا

نظمت مؤسسة «صناع الخير»، قافلة طبية مجانية بقرية «الرئيسية»، التابعة لمركز نجع حمادي، للكشف عن أمراض العيون بالمجان، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»، لمكافحة مسببات العمى بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، وتحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للوقوف بجانب مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن مبادرة «عنيك في عنينا لمحاربة العمى»، التي نفذتها مؤسسة صناع الخير، بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة .

فحص 830 مواطنا من أهالي قرية الرئيسية

ومن جانبها أوضحت حسيبة سراج الدين، بمبادرة «حياة كريمة»، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية النوعية في مجال أمراض العيون لعدد830 مواطنا من أهالي قرية الرئيسية والقرى المجاورة لمركز نجع حمادي، مشيرة إلى أن 190 مترددا يحتاجون لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة وسيتم إجراؤها لهم بالمجان.

وأضافت أن القافلة قدمت العلاج المجاني للأهالي ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم تشخيص حالة 230 مواطنًا وتبين احتياجهم لنظارات طبية وجرى عمل مقاسات النظارات، وإتاحة فرص اختيار كل مواطن لنظارته الطبية التي يريدها من حيث الشكل واللون تمهيداً لتسليمها خلال أسبوع .