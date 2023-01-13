تحرير 174 محضرا متنوعا و49 إنذارا في حملات تموينية بأسواق الإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية من تحرير 174 محضرا متنوعا و49 إنذارا وضبط 273 حالة إشغال متنوع، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، وطرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية.

وشدد على التواصل الدائم مع المواطنين في كافة أحياء الإسكندرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار مع استمرار إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري.

حملات على أسواق الإسكندرية

وتنفيذا لذلك؛ شن حي شرق بمتابعة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية، شملت مناطق رشدي والهدايا وفلمنج وجليم، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 59 محضرا متنوعا، وإعدام 20 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 32 ألف جنيه.

وقاد اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت سوق الميدان ووكالة الليمون وشارع إسماعيل صبري، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأرز وتحرير 31 محضرا متنوعا، و37 إنذارا، وإعدام 19 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ضبط مخالفات تموينية بالإسكندرية

وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، بحملة مكبره للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم استهدفت شوارع البيهقي، سوق الورديان، وضاح اليمن، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 34 محضرا، وأخذ عينات مواد غذائية وتحرير عدد 5 محاضر متنوعة والتحفظ على 20 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي العجمى برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية والتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، استهدفت شارع عبد الفتاح الطلخاوي، شارع فضة، شارع خير الله، منطقة الهانوفيل، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 منشآت، وضبط 33 حالة إشغال متنوع وتحرير 49 محضرا، وفرض غرامات فورية بنحو 5 آلاف جنيه.

تكثيف الحملات على أسواق الإسكندرية

وواصل حي وسط برئاسة عزة سعد، حملاته للتفتيش على المحال التجارية والصيدليات شملت طريق الكورنيش، وأسفرت عن تحرير 23 محضرا متنوعا و12 إنذارا، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 26 ألف جنيه، وضبط 120 حالة إشغال متنوع و93 حاجزا حديديا، وإعدام كميات من الخبر التالف.

وكثف حي المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، حملاته للتصدي لأي منشأة تتلاعب بالأسعار، شملت الحملة منطقة أبي قير وعدد من المحال التجارية، وأسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر متنوعة.