رفع 26 ألف طن مخلفات بناء من حلوان (صور)

يشهد امتداد شارع حفني أبو جبل، الكائن بمنطقة عرب غنيم بحلوان، والممتد من شارع عمر بن عبدالعزيز إلى عرب وعزبة الوالدة، إزالة أعمال رفع مخلفات الرتش والأتربة الموجودة به، حيث تتواصل أعمال التطهير التي امتدت على مدار أسبوع كامل دون توقف، وجرى رفع نحو 26 ألف طن مخلفات بناء ورتش، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومتابعة مستمرة من المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي، وشركة النظافة الخاصة بحي حلوان.

رفع المخلفات

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية للاستجابة للتوجيهات الصادرة، بتكثيف الجهود لرفع المخلفات والتراكمات تمهيدا لأعمال تطوير ورفع كفاءة وحل مشكلة الصرف الصحي والمياه الجوفية، وفتح شارع حفني أبوجبل بنطاق حي حلوان.

وتستمر حملة رفع التراكمات ومخلفات البناء والرتش، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة في القاهرة، حيث جرى الدفع بالأجهزة والمعدات لرفع التراكمات ونظافة وتطهير الشارع لفتح الطريق وتمهيده أمام حركة المرور والمارة، حيث جرى رفع 1300 نقلة حمولة الواحدة 20 طنا بإجمالي 26 ألف طن مخلفات إلى جانب تكثيف أعمال الحراسة والتأمين للأعمال لمنع عودة المخلفات مرة أخرى.

الاستجابة لمطالب المواطنين والنواب

وأجرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية تفقدية لشارع حفني أبوجبل للوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجه سكان المنطقة، مؤكدة أهمية تطويرها نظرا للأهمية القصوى لشارع حفنى أبو جبل، وفتح الطريق بصورة دائمة باعتباره منفذا رئيسيا يربط 6 مناطق، حيث يربط كورنيش حلوان لجامعة حلوان والطريق الأوسطي، بمنطقة عرب غنيم وعرب الوالدة، ومنطقة المساكن الاقتصادية وشارع صلاح سالم، استجابة لطلبات نواب مجلسي النواب والشورى، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والمعنية للاستجابة لمطالب المواطنين.