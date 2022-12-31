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ضبط أسلحة نارية ومواد المخدرة بحوزة شخصين في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:12 م | السبت 31 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم .. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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