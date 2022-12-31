ضبط أسلحة نارية ومواد المخدرة بحوزة شخصين في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم .. وبحوزتهما (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.