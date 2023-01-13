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ضبط 78 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
02:40 م | الجمعة 13 يناير 2023
أرشيفية

أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 77927 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 77 ألفًا و927 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

-15231 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 472 مخالفة السير دون تراخيص دراجة نارية مخالفة.

- 35 مخالفة موقف عشوائي.

- 46 مخالفة شروط الترخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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