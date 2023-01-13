«تموين الإسكندرية» تُحرر 364 محضرا في حملات متفرقة لضبط السوق

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية 364 محضر، في حملات شنتها الإدارات التموينية في المحافظة للرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين حرصًا على المال العام وضبط الأسواق، وكانت أبرز المحاضر، لعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، ولمخابز بلدية مخالفة.

وأسفرت إدارة الرقابة التموينية في المديرية، تحت إشراف مؤنس محمد، مشرف إدارة الرقابة، وفرق العمل التابع له عن تحرير 13 محضر الوزن لمخابز بلدية مخالفة، منهم 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

تحرير 112 محضر في نطاق إدارة المنتزه

وشنت إدارة تموين المنتزه، برئاسة أمال عبد الحميد، مدير الإدارة، وإشراف رضا حسن، رئيس الرقابة حملات في نطاق الإدارة، والتي أسفرت عن تحرير 112 لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق وأسعار السجائر المسعرة، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 32 محضر في نطاق إدارة العجمي

ونتجت عن حملات إدارة تموين العجمي، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الغدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة، تحرير 32 محضر لمخابز بلدية مخالفة ولمحل زارة لحيازته خاتم مقلد، و21 كيلو جرام لحم بقري بالعظم مختوم به، ولمنافذ لحيازتها أرز بدون فواتير، ومجهول المصدر، وحيازة زيوت أعشاب منهية الصلاحية، ولعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.

تحرير 54 محضر في إدارة شرق

وأسفرت حملات إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، عن تحرير 54 محضر لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وبيع سجائر بسعر أزيد، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 72 محضر في نطاق إدارة وسط

وحررت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، خلال حملات شنتها في نطاق الإدارة، 72 محضر لمخابز بلدية مخالفة، ولثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، وغش تجاري، وبيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

تحرير 15 محضر في نطاق إدارة تموين العامرية

وشنت إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 15 محضر، لمخابز بلدية مخالفة، ولأحد منافذ مشروع جمعيتي، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 25 محضر في نطاق إدارة برج العرب

ونتجت عن حملات إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له في نطاق الإدارة تحرير 25 محضر لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية ف الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تحرير 38 محضر في نطاق المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك

وأسفرت حملات المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك برئاسة محمد عادل، مدير الغدارة، وإشراف الدكتور أماني الجزار، رئيسة الرقابة عن تحرير 38 محضر، لمخابز بلدية مخالفة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعر السلع الغذائية في الأسواق، وأحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.