إجراءات محافظة القاهرة لمواجهة مخالفات البناء.. رصد التعديات بشكل يومي

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة تعمل على رصد التعديات ومخالفات البناء بشكل يومي ليتم التعامل الفوري معها لا سيما في الإجازات والعطلات والأعياد لمنع استغلال فترات الأعياد والإجازات للشروع في بناء مخالف، مؤكدًا أن إزالة مخالفات البناء تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كل أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها.

جهود الأحياء لمواجهة المخالفات

وفي سياق متصل، تلقى محافظ القاهرة تقريرا عن جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء العاصمة لإزالة مخالفات البناء، حيث شن حي حلوان برئاسة هالة سيد حملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة عزبة زين، وكذلك إيقاف بناء غير مرخص بشارع الهدى والنور، وايقاف بناء مخالف بمنطقة مساكن الزلزال .

كما شهد حى البساتين بقيادة اللواء طارق عابد ايقاف أعمال بناء مخالف بشارع يونس، كما شنت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة على شارع 500 لإزالة البناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وقام حي النزهة بقيادة الدكتورة لبنى نور الدين القائم بأعمال رئيس الحي بحملة أسفرت عن ايقاف أعمال بناء مخالف بالمهد في شارع محمد كامل حسين ، وإزالة مخالفات بناء بالعقار رقم 141 شارع جسر السويس.

أولويات محافظة القاهرة

و قاد اللواء عادل توفيق رئيس حي عابدين، حملة اسفرت عن إزالة بناء مخالف بالمهد في العقار رقم 42 شارع رشد،وأكد محافظ القاهرة أن ملف إزالة مخالفات البناء يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز والقضاء تمامًا على ظاهرة البناء الغير مرخص .

المتغيرات المكانية ترصد المخالفات

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات علي أراضى أملاك الدولة والبناء المخالف سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى .