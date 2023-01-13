«س وج» كل ما تريد معرفته عن طرح 22 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة

طرحت وزارة الإسكان ما يقرب من 22 ألف وحدة سكنية خلال الساعات المقبلة في عدد من المدن الجديدة، ويتساءل عدد كبير عن تفاصيل الطرح وطرق التقديم، والشروط المطلوبة، لذا ننشر خلال السطور التالية التفاصيل كاملة في سؤال وجواب.

- ما هي طريقة الحجز في طرح وحدات الإسكان؟

الدخول على موقع بنك التعمير والاسكان، للتسجيل كمستخدم جديد، عبر هذا الرابط https://hdb-reservation.com

- ما ضوابط التقديم للأعزب والمتزوج؟

بالنسبة للأعزب يجرى إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي على الوجهين، في pdf واحدة، أما بالنسبة للمتزوج ترفق صورة بطاقته على الوجهين، في ورقة واحدة بصيغة pdf، وصورة بطاقة الزوجة بنفس الطريقة السابق ذكرها.

- هل يوجد عمر معين للتقديم في طرح 22335 ألف وحدة سكنية من الإسكان؟

لا يوجد حد أقصى لعمر المتقدم، وغير مطلوب شهادة دخل أو شهادة إثبات وظيفة.

- ما موقف من حصل على وحدة سكنية فى السابق؟

كل من استفاد بوحدة في أي طرح سابق للمشروعات السكنية المتنوعة مثل «سكن مصر أو دار مصر أو جنة» يحق له التقديم في الطرح الحالي، ولم تشترط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حرمان من حصل على وحدة سكنية قبل ذلك، وينطق ذلك أيضا على كل من تقدم للحصول على وحدة سكنية في الطرح الأخير، بنظام التمويل العقاري لصندوق الإسكان الاجتماعي.

- كيفية اختيار الوحدة؟

بعد التسجيل علي موقع بنك التعمير والإسكان، تدخل على حسابك الشخصي، وتختار المشروع، حسب رغبتك، لاختيار الوحدة السكنية، وتضغط على أيقونة (أرغب في التقدم) لتظهر لك أيقونة استخراج رقم استمارة، ثم يعقب ذلك ظهور رقم استمارة الرقم، رقم حسابك اللي هاتحول عليه مقدم الحجز الخاص بالمشروع، بالإضافة إلى مصاريف التسجيل المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة وهي عبارة عن 750 جنيها.

وبناء على ما سبق، يجرى تحويل مبلغ وقدره 70 ألف + 750 جنيها = كمبلغ واحد في مشروع سكن مصر على سبيل المثال، وهكذا.

- كيفية دفع مقدم الحجز؟

تستطيع دفع مقدم الحجز نقدا في أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان المنتشرة على مستوى الجمهورية، علما بأن طريقة تحويل مقدم الحجز مذكورة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة المراد حجزها.

- ماذا عن كراسة الشروط؟

تطرح كراسة الشروط في شهر مارس المقبل.

- ماذا عن معاينة وحدات المشروع؟

الوحدات المتاحة للحجز مبنية بالفعل وجاهزة على التسليم، وبالتالي يجب زيارة الموقع، للتعرف على أفضل الوحدات السكنية المعروضه للبيع من حيث الموقع، والجيران، وخلافه.