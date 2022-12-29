رابط حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة 2023، من الجمل التي حازت على نسبة بحث كبيرة خلال الساعات الماضية، خاصة منذ إعلان وزارة الإسكان والمرافق، إتاحة كراسة شروط وتفاصيل حجز الطرح الجديد للشقق على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من 15 يناير المقبل.

وأعلنت وزارة الإسكان، أنّ حجز شقق دار مصر وسكن مصر وجنة 2023، سيكون بأسبقية الحجز أون لاين عبر الموقع الإلكتروني.

رابط حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة 2023

وفي السطور التالية، نعرض رابط حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة 2023.

ويمكن الدخول على رابط حجز الشقق المطروحة من هنا.

أماكن طرح شقق الإسكان الجديدة

- مشروع جنة سيكون في مدن «6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، ملوى الجديدة، المنصورة الجديدة»، بمقدم حجز يصل إلى 100 ألف جنيه.

- مشروع دار مصر سيكون بمدن «15 مايو، العبور، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة»، بمقدم حجز يصل إلى 80 ألف جنيه.

- مشروع سكن مصر، بمدن «أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، الشروق، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، غرب قنا، العلمين الجديدة»، بمقدم حجز 70 ألف جنيه.

- مشروع الإسكان المتميز، بمدن «رشيد الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة»، بمقدم حجز يصل إلى 60 ألف جنيه.