أكرم حسني يكشف كواليس تصوير أغنية السهر والانبساط في «نجوم إف إم»

كشف الثلاثي حميد الشاعري وهشام عباس وأكرم حسني، كواليس أحدث أغانيهم السهر والانبساط، التي طرحت مؤخرا وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، خلال حلولهم ضيوفا على برنامج أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله، مساء الخميس، على إذاعة نجوم إف إم.

وقال أكرم حسني، إن الأغنية صنعت للانبساط والسعادة والبهجة، ووجدنا وقت رأس السنة، هو المناسب لطرحها بالتزامن مع الاحتفالات والسهر، بدلًا من طرحها في الصيف، والأغنية ولدت يوم عيد ميلاد حميد الشاعري، الجلسات معه وهشام فيها دائما بهجة ولمة وهشام طوال الوقت نجتمع ونغني.

كواليس التصوير

وعن كواليس تصوير كليب الأغنية، قال: «كان هناك أكثر من لوكيشن، ولكننا قررنا تصويرها في السيارة وفي طريق الشيخ زايد والمحور وكل الناس كانت تمر بجانبهم ويغنوا معهم».

أضاف هشام عباس: «المشاهد التي صورت في البنزينة قررنا نرتجل كما ظهرت على الشاشة، وكان الهدف إننا نصور مع الناس في الشارع اللي هما بيشتغلوا حتى في وقت رأس السنة ونبسطهم».

وتابع: «أول أغنية حميد الشاعري عملها لي كانت الله يسلم حالك وكان فيها صدق وإحساس عالي لأن هو كان عاملها لنفسه ولكنه فضل منحها لي ثم توالت الأغاني والدويتوهات بيننا».

وأشار حميد الشاعري بقوله: «أكرم حالة جميلة كشاعر وتمثيل وغناء، وسبب نجاحه إنه رجل حساس جدا وفنان وممثل وكوميديان رائع ويكتب ويلحن ففاهم في الشغلانة كلها، ويطلع منه أفكار رائعة».

صداقة

وقال الشاعر الغنائي أمير طعيمة في مداخلة هاتفية، الصنعة والحرفة عند أكرم حسني متكاملة، هو شاعر غنائي جامد، ورأينا هذا في أغنيته مع محمد منير، ثم السهر والانبساط وقبلهم ستو أنا، متابعا: «الثلاثي حميد وهشام وأكرم من أكثر الناس المتصالحة مع نفسهم الذين قابلتهم في حياتي».