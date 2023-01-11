هشام عباس عن أغنية «السهر والانبساط» بعد نجاحها: «روشة ودمها خفيف»

قال الفنان هشام عباس، إن فكرة أغنية «السهر والانبساط» جاءت عندما تقابلت مع الفنان أكرم حسني، في عيد ميلاد الفنان حميد الشاعري، منذ حوالي عام: «كنت بكلم حميد وبقوله أكرم لذيذ، ما تيجي نعمل أغنية معاه، فرحب جدا بالاقتراح ومن ثم عرضنا على أكرم ذلك والذي لقي هذا الاقتراح قبولا كبيرا، وتحمسنا للأغنية في ذلك الوقت».

كواليس أغنية «السهر والانبساط»

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، قائلا: «قعدنا بعد تلك الاقتراح مدة طويلة لا نتكلم عن موضوع الأغنية، وفجأة قررنا القيام بالغناء معًا»، واصفًا أغنية «السهر والانبساط» بـ«روشة ودمها خفيف»، أما العمل مع الفنانين حميد الشاعري وأكرم حسني، فوصفه بـ«لذيذ»، قائلا: «أحمد وحيد كينج عمل على توزيع الأغنية، وأكرم حسني كتبها وسمعها لنا، وعجبتنا جدا أنا وحميد».

فريق عمل أغنية «السهر والانبساط»

يذكر أنه تم طرح أغنية «السهر والانبساط» في ليلة رأس السنة احتفالًا بالعام الميلادي الجديد 2023، واقتربت نسب المشاهدة من مليوني مشاهدة.

وأغنية «السهر والانبساط» من كلمات أكرم حسني، ألحان أكرم حسني ومصطفى العسال، توزيع أحمد وحيد كينج، غناء الثلاثي أكرم حسني، حميد الشاعري وهشام عباس، ومن إخراج هادي الباجوري، وحققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.