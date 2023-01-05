أغنية السهر والانبساط ضمن الـ10 أغاني الأكثر رواجا على «يوتيوب»

لا تزال أغنية السهر والانبساط، التي جمعت الثلاثي أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس، ضمن الأغاني الرائجة على منصة «يوتيوب»، وظلت في قائمة أفضل 10 أغاني منذ انطلاقها مع بداية السنة الجديدة، وحتى الآن.

ردود فعل إيجابية

وحصدت الأغنية ردود فعل إيجابية من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، كما أعرب الكثير من الفنانين عن إعجابهم بالأغنية على «إنستجرام»، ومن بينهم النجوم شيكو، محمد ممدوح، أحمد فهمي، هشام ماجد، مصطفى خاطر، زينة وعمر السعيد.

كلمات وألحان

أغنية السهر والانبساط من كلمات أكرم حسني، وألحان أكرم حسني ودكتور مصطفى العسال، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج أيدولوجي للإنتاج Ideology productions، غناء الثلاثي أكرم حسني، حميد الشاعري وهشام عباس، ومن إخراج هادي الباجوري.

وسبق وتعاون أكرم حسني بتوليفه غير متوقعة، من خلال أغنية «لو كنت»، مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بخلاف تعاونه مع الكينج محمد منير في أغنية للي، والتي تزال في قوائم أكثر الأغاني استماعا علي منصات المزيكا.