انطلاق تحضيرات الجزء الثاني لفيلم الرعب M3GAN بعد نجاحه في السينمات

كشف جيمس وان، منتج فيلم M3GAN عن تحضيره للجزء الثاني من الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه عقب طرحه بدور العرض السينمائي، واعتلائه عرش شباك التذاكر بعد تحقيقه لإيرادات ضخمة.

وأوضح أنه سيبدأ العمل على الجزء الثاني للفيلم، ووجّه الشكر لمتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أنه يأمل مع جيسون بلوم على تقديم جانب جديد من قصة فيلم M3GAN.

أحداث فيلم M3GAN

وينتمي فيلم M3GAN لنوعية أفلام الرعب والخيال العلمي الممزوجة بالإثارة، وذلك من خلال دمية آلية تشبه البشر في تصميمها وكل تفاصيلها، حيث صممتها «ديما» التي تعمل مهندسة روبوتات داخل إحدى الشركات الكبرى، ولكنها لا تدرى أن تصميمها لهذا الروبوت سينعكس بالسلب عليها، لتتوالى الأحداث في أجواء من الرعب والإثارة والتشويق.

أبطال فيلم M3GAN

فيلم M3GAN من بطولة فيوليت ماكجرو، أليسون ويليامز، جينا دافيس، إيمى دونالد، رونى تشينج، وغيرهم، وهو من تأليف وسيناريو وحوار أكيلا كوبر، ومن إخراج جيرارد جونستون.