فيلم الرعب «M3GAN» يحصد 15 مليون دولار في أول أسبوع بدور العرض

نجح فيلم الرعب «M3GAN» في تحقيق إيردات في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي حول العالم، وصلت لـ15 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، وتصل ميزانية الفيلم 12 مليون دولار حيث يعرض في 3400 قاعة عرض بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تدور أحداث فيلم «M3GAN»، حول «جيما» عالمة الروبوت في شركة ألعاب، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير دمية نابضة بالحياة مبرمجة لتكون أفضل رفيق للأطفال، ولكن عندما تموت شقيقتها وزوجها في حادث سيارة بشكل مأساوي، تجد نفسها مسؤولة عن ابنة شقيقتها «كادي» وتهديها النموذج الأول من الدمية «ميجان»، وهو ما يصبح أمرا مروعا عندما تخرج الدمية عن السيطرة ويصبح القتل مصير أي شخص يقف في طريقها.

تفاصيل فيلم «M3GAN»

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود من بينهم أليسون ويليامز، فيوليت ماكجرو، روني تشينج، وبريان جوردان ألفاريز، بينما تقوم جينا دافيس بالأداء الصوتي للدمية «ميجان»، والفيلم من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو أكيلا كوبر، الذي شارك في تأليف القصة مع وجيمس وان، وحصل الفيلم ردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد حول العالم بعد ساعات من طرحه.

إعادة تصوير فيلم «M3GAN» بسبب مشاهد العنف

وبدأ تصوير الفيلم في أوائل يوليو 2021 بولاية لوس أنجلوس، والانتهاء من تصويره بحلول شهر أغسطس، ولكن خضع الفيلم لإعادة التصوير في مرحلة ما بعد الإنتاج، للحصول على تصنيف «PG-13»، أي مناسب للمشاهدين أقل من 13 عاما تحت إشراف عائلي، إذ أنّ المشاهد الأصلية كانت عنيفة للغاية وبالتالي كان سيترتب عليه تصنيف لفئة عمرية أعلى، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».