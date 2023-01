إيرادات فيلم «M3GAN» تتجاوز ميزانيته ويحقق 45 مليون دولار في أسبوع

حقق فيلم الرعب «M3GAN»، نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائية حول العالم بعد أسبوع من طرحه، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 45 مليون دولار، بينما لم تتجاوز ميزانيته 12 مليون دولار، وجاء في المركز الثاني في قائمة الإيرادات بعد فيلم «Avatar: The Way of Water» الذي جاء في المركز الأول بـ 45 مليون دولار.

وصلت إيرادات «M3GAN» في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إلى 30 مليون دولار، بينما حقق 14 مليون دولار في السوق الخارجية، وهي نسبة 32.9% من إجمالي الإيرادات، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل فيلم «M3GAN»

وتدور أحداث الفيلم حول دمية آلية يتم تصميمها لتساعد طفلة في الثامنة من عمرها على تجاوز وفاة والديها في حادث سيارة، ولكن الوضع يتحول إلى أكثر خطورة عندما تبدأ الدمية الآلية في أخذ واجباتها لحماية الطفلة «كادي» على محمل الجد بالفعل.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود منهم أليسون ويليامز، فيوليت ماكجرو، روني تشينج، وبريان جوردان ألفاريز، بينما تقوم جينا دافيس بالأداء الصوتي للدمية «ميجان»، والفيلم من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو أكيلا كوبر، الذي شارك في تأليف القصة مع وجيمس وان.

وحقق فيلم «M3GAN» ردود أفعال إيجابية من المشاهدين منذ طرحه في دور العرض السينمائي، والذين قارنوا بين الدمية «ميجان» وغيرها من الدمى التي ظهرت في أفلام الرعب مثل «أنابيل» و«تشاكي».