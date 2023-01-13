ضربة أمنية لتجارة السلاح.. ضبط تشكيل عصابي في الصعيد بحوزتهم 181 قطعة

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة الإجرامية، تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وضُبط بحوزتهم 181 قطعة سلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات النارية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديريتي أمن المنيا وأسيوط، نشاط عناصر إجرامية شديدة الخطورة قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف وضبط أحد المتهمين بالمنطقة الجبلية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بني مزار في المنيا، وبحوزته سيارتين، وبتفتيش السيارتين عُثر بداخلهما على 100 بندقية خرطوش و30 بندقية آلية و50 طبنجة و255 خزينة و25820 طلقة نارية ومبلغ مالي،

واستكمالاً للجهود الأمنية وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة جرى ضبط المتهم الثاني مقيم بمحافظة أسيوط، مستقلاً سيارة، وعثر بحوزته على بندقية آلية بها خزينة وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.