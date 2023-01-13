ضبط 1280 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1280 قضية تموينية متنوعة.

يأتي ذلك ستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتمكنت حملات الداخلية من ضبط 5 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 18,878 طن أرز أبيض عيني، 23 قضية بيع بأزيد أرز أبيض، بمضبوطات بلغت 6,827 طن أرز أبيض عيني، 5 قضايا حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 58,845 طن أرز شعير، و55 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 144,484 طن أرز شعير مستندي، وضبط 4 قضايا غش أعلاف غير صالحة لاستخدام مجهولة المصدر، بمضبوطات بلغت 11 طن أعلاف حيوانية.

وجرى ضبط 8 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، بمضبوطات بلغت 17,900 طن أعلاف حيوانية (عيني)، 775 طن أسمدة زراعية ومخصبات زراعية، وكذا ضبط 2 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 400 كيلو جرام.

كما تمكنت من ضبط 482 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 386 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 5 قضايا دقيق بلدي مدعم (مستندي – عينى)، و161 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 142 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 78 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (34,420 طن دقيق بلدى مدعم– 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم).

بالإضافة إلى ضبط 19 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات، وسلع غذائية أخرى بلغت إجمالي 285,060 طن، وجرى ضبط مالك مخبز بلدي- بمحافظة شمال سيناء، لتصرفه في كمية قدرها 30,3 طن دقيق بلدي مدعم، قام بالإتجار بها فى السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر.

كما جرى ضبط مالك مخزن أرز بدون ترخيص، في محافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 5.108 طن، لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار رصد ومتابعة ظاهرة الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمي، اضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريتي أمن دمياط والسويس، بحملة نوعية مكانية على محطات تموين السيارات، أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بإجمالى مضبوطات 73400 لتر.