عاجل.. بنكا الأهلي ومصر يرفعان أسعار الفائدة على دفتر التوفير

قال بنك مصر عبر موقعه الإلكتروني عن حسابات التوفير التي يوفرها للمواطنين، تعتبر طريقة عملية للحصول على فائدة تنافسية على المدخرات الخاصة على العملات المختلفة، مع خيارات مرنة لصرف الفائدة، مع الحفاظ على حرية السحب والإيداع وقتما تشاء.

وأوضح بنك مصر، الذي يوفر عددا كبيرا من أنواع حسابات التوفير لمختلف الفئات، أنه رفع سعر الفائدة بنسبة 2.25% على حساب التوفير العادي، بداية من الأسبوع الجاري، مثلما قام البنك الأهلي المصري بهذا الإجراء، حيث يأتي ذلك بعد طرح شهادة ذات عائد مرتفع بنسبة 25%، وهو ما يعتبر خطوة في تغيير هيكل الفائدة على كل المدخرات والقروض مع بداية 2023.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز مميزات والمعلومات والعائد على حساب التوفير بالجنيه المصري، من بنك مصر بعد رفع الفائدة:

- يمكن فتح الحساب بحد أدنى 1500 جنيه.

- تنقسم الحسابات التوفير بالجنيه إلى 5 شرائح ويتم حساب الفائدة وفق كل شيحة على حدى.

- يبدأ احتساب العائد على الحساب على الرصيد من أول 3 آلاف جنيه فقط وأقل من ذلك فلن يحتسب له عائد.

1- الشريحة الأولى تبدأ قيمة المبلغ الذي يتم إيداعه من 3 إلى 5 آلاف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 6.25% سنويا لدورية صرف الشهرية، و6.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و6.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و6.75% سنويا لدورية صرف السنوية.

2- الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، و نسبة الفائدة 6.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و6.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و6.875% سنويا للعائد نصف السنوية، و7% سنويا للعائد السنوي.

3- من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وتقدر نسبة الفائدة 7% سنوي للعائد الشهرية، و7.25% سنويا للعائد ربع السنوي، و7.325% سنويا للعائد نصف السنوي، و7.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

4- الشريحة الرابعة أكثر 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، بسعر فائدة 7.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و7.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية و7.875% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و8% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

5- الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: نسبة الفائدة 8% سنويا للعائد الشهرية، و8.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.