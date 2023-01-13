رئيس هيئة الطاقة الذرية لـ«مصر تستطيع»: لدينا 4 معاهد بحثية للاستخدامات السلمية

قال عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، إن هيئة الطاقة الذرية أنشأت عام 1955، بقرار جمهوري، لاقتناع الزعيم جمال عبدالناصر بإمكانية عمل مصر في الطاقة الذرية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc»، أنه في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، جرى إنشاء مفاعل بحثي للطاقة النووية، مشيرا إلى أن الهيئة تدخل تحت مظلتها 4 معاهد بحثية، تغطي الاتجاهات البحثية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن مركز بحوث وتكنولوجيا الإشعاع التابع لهيئة الطاقة الذرية، يدرس الإشعاعات سواء كانت حية أو غير حية، وينتج موادا جديدة ويسهم في معرفة التأثير الإشعاعي على حياة الإنسان والنبات.

وأكمل: «النفايات النووية والمشعة موجودة في جهات كثيرة جدا، ونحن في هيئة الطاقة الذرية نسهم في التخلص من هذه الإشعاعات بشكل آمن».

وأشار إلى أهمية رؤية وتوجه مصر 2030، قائلا: «العملية الزراعية تبدأ من المياه ومصادرها، ونحن نقوم بأعمال كثيرة، مثلما يجري في المياه، إذ نستخدم النظائر المشعة الموجودة في الطبيعة حتى أعرف عمر المياه التي يتقرر استخراجها، ونحلل عينات من المياه لمعرفة استدامة المياه من عدمه ومدى نسبة التلوث بها، وذلك لخدمة العملية الزراعية قبل زراعة الأراضي».