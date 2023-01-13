9 معلومات عن عملية التوأم السيامي العراقي «علي وعمر» بالسعودية (فيديو)

نجحت عملية فصل التوأم السيامي العراقي «علي وعمر» ابني محمد عبدالله جاسم، بمشاركة 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.

والد التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" يجهش بالبكاء بعد انتهاء المرحلة الحساسة والخطرة من العملية

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⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/Bnwysp27QD — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 12, 2023

صل التوأم السيامي في المرحلة الرابعة

وفيما يلي أبرز المعلومات عن عملية فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر وفقا لـ«العربية»:

- أعلن الدكتور عبدالله الربيعة أمس الخميس أن فصل التوأم السيامي في المرحلة الرابعة، وأعلن بداية المرحلة الخامسة.

- العملية الجراحية أجريت على 6 مراحل واستغرقت 11 ساعة.

- نسبة نجاح العملية 70% بسبب التصاق التوأم بمنطقة أسفل الصدر والبطن وأنهما يشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء.

التوأم خضع لعملية زرع أجهزة تمديد الجلد

- التوأم خضع لعملية زرع أجهزة تمديد الجلد من قبل فريق جراحة التجميل لتساعد على تغطية مكان الجراحة بعد الفصل.

- هذه العملية هي الحالة الخامسة لفصل توأم سيامي من جمهورية العراق.

- تعد الحالة رقم 54 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة منذ عام 1990.

- البرنامج قام بدراسة وتقييم 127 حالة من 23 دولة.

- قدم والدي التوأم العراقي شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

- أعلن الدكتور عبدالله الربيعة، أن نجاح العملية الجراحية يعكس التفوق الطبي السعودي، الذي يأتي انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030.