الأرصاد تكشف عن قائمة المدن الأكثر برودة

كشفت الأرصاد الجوية في بيان لها درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا السبت 14 يناير أن 38 مدينة ومحافظة هى الأكثر برودة و6 الأكثر دفئا وهي التي تأتي على النحو التالي.

المدن والمحافظات الأكثر برودة السبت

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال طقس غداً السبت 6 طوبة تكون المدن والمحافظات الأكثر برودة عددها 38، وهى «سانت كاترين درجة واحدة مئوية، نخل درجتان، والوادى الجديد 6 درجات، وسيوة وأسيوط 7 درجات، والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر 8 درجات، والطور وسوهاج وقنا 9 درجات مئوية».

وتضم قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة غداً «بنها ودمنهور ووادى النطرون والمنصورة والعريش ورأس سدر والسلوم وأسوان وأبو سمبل 10 درجات، والعاصمة الإدارية و 6 أكتوبر وكفر الشيخ والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ورفح وطابا ومرسى مطروح 11 درجة، رأس غارب والغردقة والإسكندرية وشرم الشيخ وشبين الكوم وطنطا والقاهرة 12 درجة مئوية».

6 مدن ومحافظات في قائمة الأكثر دفئا السبت

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا السبت 14 يناير، تكون المدن والمحافظات الأكثر دفئاً عددها 6 هى «أبو رماد وتسجل العظمى 25 والصغرى 16 درجة، وشلاتين 25 العظمى والصغرى 17 درجة، وسفاجا العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومرسى علم العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية، وحلايب العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ورأس حدربة العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية».