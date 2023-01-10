درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. العظمى في القاهرة 19 درجة مئوية

أكدت الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن أقل درجة حرارة تسجل على كل من مدينة كاترين حيث تسجل العظمى 15 درجة والصغرى 4 درجات، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن درجات الحرارة على شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى تتراوح بين 18-19 خلال ساعات النهار، وبين 12-13 خلال ساعات الليل المتأخرة، وأن الطقس سيكون باردا نهارا وشديد البرودة ليلا، على كل أنحاء الجمهورية.

وتتكون الشبورة المائية الصباحية على كل مناطق الجمهورية الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والسواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 20 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 20- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 18- 6

- كاترين 14- 04

- الطور 20- 11

- طابا 19- 11

- شرم الشيخ 22- 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20- 12

- مطروح 19- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 18- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 22- 14

- سفاجا 18-11

- مرسي علم 23-15

- شلاتين 24-13

- حلايب 21- 14

- أبو رماد 23- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 19- 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11