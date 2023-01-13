أسعار الأسماك في معارض «أهلا رمضان» بالشرقية.. والكيلو يبدأ من 40 جنيها

تواصل مديرية التموين بالشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية عرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل 30% داخل معارض «أهلا رمضان» 2023 والشوادر المخصصة في مدينة الزقازيق أمام محطة القطار، تستعرض «الوطن»، أسعار الأسماك داخل معارض «أهلا رمضان»، بالشرقية.

أسعار السمك في معارض أهلا رمضان

يتراوح سعر كيلو سمك شبار من 40 جنيها حتى 55 جنيها حسب الحجم.

يتراوح سعر كيلو سمك بوري من 65 جنيها حتى 85 جنيها.

يتراوح سعر كيلو سمك روسي ياباني 60 جنيها.

سعر كيلو سمك فيليه 95 جنيها.

سعر كيلو كاليماري 140 جنيها.

يتراوح سعر كيلو جمبري من 140 جنيها حتى 225 جنيها حسب الحجم.

سعر كيلو سمك باغة 43 جنيها.

سعر كيلو سمك سردين 40 جنيها.

سعر كيلو سمك رنجة 38 جنيها.

سعر كيلو سمك مكرونة 50 جنيها.

طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة 30%

وتواصل مديرية التموين بالشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل لنحو 30%، في معارض أهلا رمضان 2023، فضلا عن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والأكثر احتياجا كالأرز، الزيت، البقوليات والأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة والمصنع وغيرها.

أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان»

قال محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالشرقية، أن مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية تواصل الرقابة على الأسعار داخل معرض «أهلا رمضان»، للتأكد من الالتزام بخطة الأسعار المخفضة المتفق عليها لعلها أقل من أسعار السوق، لتوفيرها بأسعار أقل لصالح المواطن.