افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمركز أبو قرقاص بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض «أهلا رمضان»، بمركز أبو قرقاص والمقام بشارع الجمهورية، وذلك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، ضمن جهود المحافظة لتوفير جميع السلع، بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

التوسع في افتتاح المعارض والمنافذ

حضر الافتتاح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، واللواء محمد عزت رئيس مدينة أبو قرقاص وعدد من أعضاء مجلس النواب، إذ يأتي الافتتاح تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

توفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة

أوضح نائب محافظ المنيا، أن المعرض يأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

ووجه نائب المحافظ، بالتنسيق الدائم بين مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية والرقابة على الأسعار، بالتوازي مع تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لرصد محتكري السلع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.