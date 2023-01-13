محافظ الفيوم لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: نتائج إنقاذ بحيرة قارون ظهرت مؤخرا

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن بحيرة قارون إحدى البحيرات الطبيعية في مصر، والرئيس السيسي وجه باتخاذ كل الإجراءات الخاصة بإنقاذها، والتي بدأت بشكل قوي على مدار السنوات الماضية، ونتائجها ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

مسطح البحيرة 55 ألف فدان

وأضاف «الأنصاري»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مسطح بحيرة قارون 55 ألف فدان، وهي بحيرة مغلقة، ومصدر المياه الوحيد بها عدد من المصارف الزراعية والطبيعية، ولا يوجد مخرج لها.

ولفت إلى أنه في فصل الصيف مسطح البحيرة معرض لارتفاع الحرارة ومعدلات البخر تكون أعلى، ما يساعد على زيادة ترسيب الأملاح في البحيرة، وهي إحدى المشاكل الموجودة.

طفيليات بحرية

وأوضح أن البحيرة كان بها أحد الطفيليات البحرية من فصيلة القشريات والذي يتغذى على الأسماك، ما كان مضر للغاية على الثروة السمكية.

وأشار إلى أنه بداية من 2018 جرى اتخاذ عدد من الإجراءات زادت نسبتها التنفيذية في 2019 للبحيرة، حيث كانت وزارة الري كلفت بزيادة معدلات دخول مياه عذبة للبحيرة وتم الانتهاء من ذلك نسبة 100% ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي المؤدية إلى البحيرة، وجرى الانتهاء جزء منها.