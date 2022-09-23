إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها، قبل قليل، على الطريق السياحي لبحيرة قارون بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت على الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لإنقاذ المصابين ومساعدتهم لحين وصول سيارات الإسعاف، بينما قاموا بتعديل وضع السيارة وجرها إلى جانب الطريق، في محاولة تسيير الحركة المرورية لحين وصول الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة أبشواي، برئاسة المقدم أنور المصري، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل بعد مدخل غيضان اتجاه مركز يوسف الصديق بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام، مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتقديم الرعاية الطبية للمصابين كل شخص حسب حالته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته.