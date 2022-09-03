بحيرة قارون هدية الفراعنة لأحفادهم.. متنزه للأسر وباب رزق للصيادين

على مساحة 214 كيلو مترا مربعا، تمتد بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، التي تُعد منجما للخيرات والمغامرات لتنوع الأنشطة بها، فهنا تمتد عشرات الفنادق والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى الشواطئ المفتوحة، وعلى بعد خطوات أخرى يمكث مئات الصيادين وأسرهم يستيقظون مع فجر كل يوم لصيد عشرات الأنواع من الأسماك قبل أن يتوجهوا لبيعها في الأسواق وعلى الطرقات لتكون مصدر رزق لهم.

كما يتوافد عشرات الأجانب؛ للاستمتاع برحلات السفاري والتخييم على ضفاف الساحل الشمالي للبحيرة فيما افتتح العشرات مطاعم مأكولات بحرية على ضفاف البحيرة.

أقدم بحيرة طبيعية في العالم

وقال محمود كامل الباحث السياحي بمحافظة الفيوم، إنّ بحيرة قارون تعد أكبر وأقدم البحيرات الطبيعية العذبة في العالم، موضحاً أنّها كانت بحيرة ضخمة جدا قديما، حيث كان منسوبها قبل 4 آلاف سنة وتحديدا في عصر الدولة الوسطى، يصل من 18 إلى 20 مترا فوق مستوى سطح البحر، ولكنها انحسرت بفعل قيام المصريين القدماء بتجفيف مساحات كبيرة منها لاستخدام الأراضي الخصبة الناتجة عن تجفيف مياه البحيرة القديمة العذبة، وأصبح منسوبها 45 مترا تحت مستوى سطح البحر.

ليس لها علاقة بـ«قارون»

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الكثيرين يعتقدون أنّ الله خسف بقارون الأرض في بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ولكنها معلومة خاطئة، حيث كانت تسمى البحيرة «قرون» لكثرة الخلجان والقرون بها وتم تحريفها بمرور الزمن إلى قارون.

مقصد جميع المستويات

وأشار إلى أنّ بحيرة قارون تعد أحد أهم مقاصد الأسر المصرية لقضاء وقت ممتع، من خلال الفنادق والشواطئ والقرى السياحية، حيث يقع على ضفافها فنادق متعددة المستويات وتناسب مختلف المستويات، بالإضافة إلى الكثير من المنتجعات، وأيضاً هناك عشرات الشواطئ المفتوحة والتي يتوافد عليها آلاف الزوار للاستمتاع بالاستحمام في المياه، وبنقاء الهواء، بالإضافة إلى ركوب المراكب الشراعية، وشراء وتناول الأسماك.

رحلات سفاري وتخييم

على جانب آخر، ذكر مصطفى إسماعيل، منظم رحلات سفاري، أنّ الكثير من السياح الأجانب يطلبون منه الذهاب في رحلات سفاري وتخييم على الساحل الشمالي لبحيرة قارون، والذي يتميز بنقاء المياه ورمالها الناعمة، وأيضاً ليشاهدوا جبل قطراني، والغابات المتحجرة، وقصر الصاغة، وأقدم طريق أثري ممهد والذين يقعون في صحراء الساحل الشمالي للبحيرة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّهم يقومون أيضاً بشواء اللحوم والأسماك، ويستمتعون بصيد الأسماك من المياه، وحفلات السهر والعذف والأغاني البدوية، ومشاهدة 88 نوعاً من الطيور المهاجرة، و17 نوعاً من النباتات البرية.

جلسات تصوير الفوتوسيشن

وأضاف أنّ بحيرة قارون اشتهرت خلال الآونة الأخيرة بجلسات التصوير للعروسين، والأصدقاء الذين يقصدونها في الحفلات والتنزه، حيث يحرص الكثير من العرسان على التقاط صور ألبوم الزفاف الخاص بهم وسط الخضرة على ضفاف البحيرة.

تحوي أسماكا نيلية وبحرية معا

بحيرة قارون ليست للتنزه فقط ولكنها مصدر مهم جداً للثروة السمكية وباب رزق العشرات من الأهالي، بما تحتويه من عشرات الأنواع من الأسماك، هكذا قال رمضان محمود أحد الصيادين والشهير باسم «رمضان سمكة»، موضحا أنّ بحيرة قارون مصدر حيرة للكثير من العلماء نظراً لاحتوائها على المياه العذبة والمالحة في آن واحد، واحتواء قاعها على أسماك نيلية وبحرية في نفس الوقت.

كميات ضخمة من الأسماك المتنوعة

وشدد «سمكة» على أنّ بحيرة قارون كانت قديماً تكتظ بكميات ضخمة جداً من الأسماك، بينها البلطي والموسى والقارومي، والقرموط، والدنيس، والثعبان، والجمبري البركاوي، ولذلك كان يعمل أهالي القرى الواقعة على البحيرة بنطاق مراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق في الحصاد، ولكن تلك الكميات تقلصت بسبب التلوث، إلا أنّ المسؤولين يقومون بجهود ضخمة لتطهيرها وإعادة رخاء الثروة السمكية إليها، وهو ما بدأ يظهر نتائجه بالفعل. بحسب تصريحاته لـ«الوطن».

عشرات مطاعم المأكولات البحرية

وكشف «سمكة» أنّه بسبب كثرة الأسماك وجودتها، انتشرت عشرات المطاعم على ضفاف بحيرة قارون، خصوصاً في قرية شكشوك التي تضم عشرات المطاعم المتلاصقة، بينها مطاعم مأكولات بحرية شهيرة يأتي إليها الناس من مختلف المحافظات والسياح من مختلف أنحاء العالم، لتناول الأسماك فيها، خصوصاً أنّها تتميز بالجودة والطعم والنظافة وأيضاً أسعارها في متناول الجميع.