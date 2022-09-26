إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ودراجتين ناريتين بطريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجتين ناريتين، صباح اليوم الاثنين، على الطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائق السيارة الذي فوجئ بالدراجتين أمامه ولم يتمكن من إيقاف السيارة، فاصطدم بهما وسقط ركابهما أرضاً بسبب قوة الاصطدام.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما اصطفت السيارات والدراجات النارية على جانب الطريق، وأسرع المواطنون لمساعدة المصابين، وأبلغوا الشرطة واستدعوا الإسعاف.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مدير شرطة النجدة، يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجتين ناريتين على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود مصابين.

إصابة 7 أشخاص

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 7 أشخاص في الحادث الذي وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارة، وأيضاً عبور الدراجتين الناريتين أمامها فجأة على طريق بحيرة قارون السياحي فاصطدموا معاً.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بقيادة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.