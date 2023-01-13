الموسيقار عمرو سليم لـ قناة الحياة: عندنا تراجع في الموسيقى.. والمهرجانات مأساة

قال الموسيقار عمرو سليم: «أبويا طارق سليم كان تعبان في آخر حياته، ومحمود طاهر رئيس الأهلي السابق، كان يزوره دائما وكان صديقه وكان بيحبه جدا، والظروف كانت ضد محمود طاهر، وأنا كأهلاوي خسرته وأي حد قصاد محمود طاهر مكنتش هنتخبه، أنا كنت عاوز محمود طاهر».

موقف عمرو سليم من سيد مكاوي

وأضاف «سليم» خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج «بالخط العريض» على قناة الحياة: «سيد مكاوي دمه خفيف وعلى سجيته، وعمار الشريعي أخويا الكبير وعزفت معاه في فرح بنت أخوه ومقدرش أكون غريم له، وعمر خيرت فنان عظيم وجميل ربنا يكرمه، ويسرا لها أدوار مؤثرة وغالية عندي».

مأساة المهرجانات

وأشار الموسيقار العالمي عمرو سليم، إلى أنه متمسك بأن التطوير لا يكون بعيدا عن الأصل: «نشهد تراجعا في المزيكا، والراب ليس موسيقى لكنه ادعاء، والفن الشعبي في مصر مش غناء، والمهرجانات مأساة»، متابعا: «مشكلة المهرجانات إن لها جمهورها، وأحمد عدوية قياسا باللي موجود دلوقتي فهو عبد الحليم حافظ، وبهاء سلطان موهوب».