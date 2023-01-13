محافظ الفيوم لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: سياحة التخييم تشهد إقبالا متزايدا

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن السياحة البيئية أحد المكونات الأساسية للمحافظة، فالميزة النسبية في الفيوم تنوعها بين سياحة قديمة في بعض المناطق، والتنوع الثقافي في التاريخ الفرعوني والبطلمي والقبطي والإسلامي حتى العصر الحديث، إلى جانب الأماكن الطبيعية والمميزة مثل شلالات وادي الريان ومنطقة شمال البحيرة وبحيرة قارون والريان.

سياحة التخييم

وأضاف «الأنصاري»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن سياحة التخييم في المحافظة بدأت تشهد نشاطا متزايدا في الأشهر الماضية.

ولفت إلى أن التنوع في المحافظة يفرض عليها توفير المقومات الأساسية لوصول السائح بشكل آمن للمقاصد السياحية المتنوعة من خلال رصف الطرق بالمزارات السياحية والمحيطة بجنوب بحيرة قارون، وجرى الانتهاء من أكثر من 80% منها، والطرق المؤدية لبحيرات وادي الريان، ومعدلات تنفيذها مرتفعة.

رصف الطرق

وأوضح أن الطرق وأعمال البنية التحتية الخاصة في المناطق السياحية مهمة، مع زيادة وعي المواطنين ومقدمي الخدمات السياحية بالمناطق المختلفة، مؤكدا أن سمعة الفيوم السياحية مرتفعة للغاية.