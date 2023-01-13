محافظ الفيوم لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: إنشاء محطة للصرف الصناعي بكوم أوشيم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه يجري إنشاء محطة كبيرة للصرف الصناعي بمنطقة «كوم أوشيم» ستكون بمثابة «المصفاة» الأخيرة قبل دخول الصرف الصناعي المعالج لبحيرة قارون، وتقوم بإنشائها وزارة الإسكان.

ضمان جودة المياه

وأضاف «الأنصاري»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الانتهاء من إنشاء المحطة سيكون خلال عامين، لافتا إلى أنه تم إجراء عمليات الإصحاح البيئي في المصانع الموجود، بحيث يكون الصرف الصناعي منها معالجا، ولكن لضمان أن تكون المياه بجودة عالية سيتم إنشاء هذه المحطة الكبرى.

ولفت إلى وجود عدد من المبادرات الأخرى مثل محطات الصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، متابعا: «أي نقطة مياه تنزل الفيوم تنتهي في بحيرة قارون» نظرا لأن الفيوم عبارة عن منخفض وأكثر المناطق انخفاضا بها هي بحيرة قارون.

موعد عمليات الصيد ببحيرة قارون

وعن عودة الحياة السمكية لطبيعتها، قال: «هذا العام أجرينا العديد من تحليلات المياه من خلال عدد من الجهات واطمأننا على عودة جودة المياه للمعدلات الطبيعية ما سمح بإنزال أمهات أسماك موسى ببحيرة قارون، والتي مازالت تجرى هذه الأيام، وهناك عمليات غلق للبحيرة حاليا ومنع الصيد وخلال أول شهر فبراير سيتم عودة الصيد».