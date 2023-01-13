الطب الشرعي يحسم قضية إيمان وسجدة في مناقشة استمرت 8 ساعات أمام الجنايات

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، على مدار 8 ساعات، للدكتور جمال عبد العال رئيس قطاع الطب الشرعي بالإسكندرية، في قضية وفاة الطفلتين الشقيقين إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار، إثر قيام صيدلانية ومساعدتها بحقنهما بمضاد حيوي دون إجراء «اختبار حساسية» داخل الصيدلية الكائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، قبل النطق بالحكم، وهو الحبس سنتين للصيدلانية ومساعدتها، وشطب الأولى من النقابة الصيادلة، وغلق الصيدلية.

مناقشة الطبيب الشرعي

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22 برئاسة المستشار وحيد صبري، قد طلبت حضور الطبيب الشرعي لمناقشته في تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الطفلتين إيمان وسجدة تمهيدا لإصدار الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام، ويوم السبت الماضي، وتحديدا عند الساعة الواحدة ظهرا، أثبت الدكتور جمال عبد العال رئيس قطاع الشرعي بالإسكندرية، حضوره أمام محكمة الجنايات، وبدأت هيئة المحكمة مناقشته حتى الساعة التاسعة مساء، ثم أجاب عن أسئلة دفاع المتهمين والبالغ عددهم «50 محامي».

عقار الروماتيكس

وأوضح رئيس قطاع الطب الشرعي بالإسكندرية، لهيئة المحكمة، أن حقن الصيدلانية للطفلتين بعقار الروماتيكس، تسبب في فرط الحساسية، ما أسفر عن وفاة الطفلتين.

وأشار الدكتور جمال عبد العال رئيس قطاع الطب الشرعي بالإسكندرية، إلى أن عقار الروماتيكس، لا بد من إجراء اختبار حساسية قبل حقنه، كونه من العقاقير الخطرة التي تسبب فرط الحساسية، ويتبعه على الفور الصدمة التي تؤدي للوفاة، ولذلك فإن إعطاء هذا العقار يجب أن يكون تحت إشراف طبيب ولا يعطى بمعرفة أي شخص آخر وإن كان صيدلي، إلا في حالة إجراء اختبار حساسية للمريض قبل الحقن، وذلك من خلال إعطاء المريض نصف سنتيمتر، تحت الجلد من العقار، والانتظار فترة كي يتأكد من أن المريض ليس لديه حساسية من العقار.

وأضاف «عبد العال» أن الطفلتين إيمان وسجدة، جرى حقنهما بالعقار دون إجراء اختبار حساسية، وهو ما تسبب في وفاتهما، بسبب تعرضهما لصدمه تحسسية من العقار.

وفاة طفلتين في الإسكندرية بعد حقنهما داخل صيدلية

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تلقت في شهر أكتوبر الماضي، بلاغا من ربة منزل بدائرة قسم شرطة مينا البصل، تتهم صيدلانية بالتسبب في وفاة طفلتيها إيمان وسجدة، عن طريق حقنهما بمضاد حيوي بالخطأ.

حبس الصيدلانية ومساعدتها

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وأمرت بضبط وإحضار الصيدلانية ومساعدتها، وبعد ضبطهما قررت حبسهما وإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت أمس، حكمها المتقدم.