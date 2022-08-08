هلا رشدي: «الحجاب لم يعطلني عن الغناء.. والمرض كان أجمل فترة في حياتي»

قالت الفنانة هلا رشدي إن ارتداءها للحجاب لم يعطلها عن احتراف الغناء في سن صغيرة، كما أن أغنية «أنا ابن مصر» تعتبر بداية انطلاقتها وشهرتها.

وأضافت هلا رشدي خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها كانت تعيش في المملكة العربية السعودية، وكانت تشارك في الغناء بالسفارة المصرية هناك وحفلات للسفراء العرب، حتى وصولها للمرحلة الثانوية.

هلا رشدي: بعد ما رجعت مصر مكنتش بغني غير بين صحابي

وأوضحت أنها بعد عودتها لمصر ودخولها للكلية لم تحاول الغناء في تلك المرحلة سوى فقط بين أصدقائها، لكن ليس بشكل احترافي أو الاشتراك بالدخول في مسرح الجامعة، ولا تعرف سبب ذلك.

ولفتت إلى أنها بعد الانتهاء من دراستها الجامعية عادت للسعودية مرة أخرى ثم تزوجت وأنجبت، كما أنها عملت مدرسة، وخلال كل هذه الفترة لم تفكر في احتراف الغناء رغم حبها لهذا المجال.

وأشارت إلى أنها غير نادمة على عدم احترافها الغناء بشكل مبكر في حياتها، متابعة: «كل تأخيرة فيها خيرة، واكتشفت صوتي في الفترة التي جلست بها، واكتشفت بوجود صوت آخر غير الصوت الجهوري والقوي أو اختلاف الطبقات، وأصبحت أسمع الأغاني الجديدة ومقارنتها بالقديم، عملت دراسة دون قصد، ولذلك أرى أني أؤدي الأغاني بطريقة معينة إذا سمعها أحد يعرفها».

تفاصيل فترة مرضها

ووصفت المطربة هلا رشدي، فترة مرضها قائلة: «الوجع كان غير طبيعي، وبالرغم من المرض، لكنها كانت أجمل فترة في حياتي، لأنها كانت مليئة بلطف الله».

وأفادت بأن العفوية ومحاولتها إسعاد الجمهور باستمرار، هو ما يجعل المشاهدين يتقبلونها، ووالدها طلب منها فترة مرضها، نشر صوره لها معقبة: «قالي يمكن دعوة من حد من الجمهورية ربنا يتقبلها وتخفي».