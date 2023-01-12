حفل هلا رشدي يرفع شعار «كامل العدد» قبل أيام من إقامته

انتهت جميع التذاكر الخاصة بحفل الفنانة هلا رشدي بساقية الصاوي، ورفعت شعار «كامل العدد» قبل الحفل بأيام، حيث ينتظرها جمهورها يوم الجمعة المقبل.

هلا رشدي تحضر مفاجآت للجمهور

ومن المقرر أن تقدم هلا عددا كبيرا من المفاجآت خلال الحفل، ونشرت عددا من الفيديوهات لاستعداداتها للحفل.

وأكد وائل غنيمي، مدير عام الشركة المنتجة وإدارة الأعمال لهلا رشدي، أنهم يستعدون لتحضير عدد من المفاجآت للجمهور، وأنها ستقدم عددا كبير من أغنياتها، ويوجد أغاني جديدة لها ستطرحها خلال الفترة المقبلة، منها أغنية دويتو.

أغنية «شايله اسمه»

طرحت هلا رشدي، في سبتمبر الماضي كليب أغنيتها الجديدة «شايله اسمه»، وأهدتها لوالدها وكل الآباء، وهي من كلمات والدها الشاعر طارق جلال، وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.

وعلقت هلا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام» على الأغنية قائلة: «ربنا يخلي كل الآباء الطيبين ويبارك في عمرهم».

مشاركة هلا رشدي في مسلسل مكتوب عليا

وشاركت المطربة هلا رشدي في دراما رمضان الماضي بمسلسل «مكتوب عليا»، بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.